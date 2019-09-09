2019-09-09T15:01:12+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области попался на краже аккумулятора

Мужчина хотел навариться на продаже похищенного
Марина Поповцева
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В дежурную часть полиции МОМВД «Моршанский» поступило сообщение о краже. На месте полицейские выяснили, что из незапертого автомобиля похищен аккумулятор. Был задержан 30-летний местный житель. Продать аккумулятор он не успел, его вернули владельцу.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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