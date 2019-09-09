2019-09-09T14:29:33+03:00
Общество

В Тамбовской области появился новый школьный маршрут после жалобы матери ученицы

Девочку отказывались возить в школу соседнего села
Марина Поповцева
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На сайт губернатора Тамбовской области Александра Никитина поступило обращение от мамы ученицы одной из школ Токарёвского района.

Девочка собиралась идти в 10 класс школы № 1 Токаревского района в селе Зверяевка. Однако из-за отсутствия водителя доставлять девочку в школу отказались. Семье пришлось снимать жилье поближе к школе.

Отказав в бесплатной перевозке ребенка до школы, власти нарушили его права. После обращения женщины на сайт администрация Токаревского района ввела новый маршрут школьного автобуса.

- Организованный подвоз ребенка к школе и обратно будет осуществляться уже со вторника. Вопрос об организации подвоза детей в школу находится на контроле управления образования и науки области, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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