2019-09-09T13:41:38+03:00
Общество

В Тамбовской области обнаружены опасные детские площадки

Прокуратура провела проверку игровых сооружений в Рассказово
Марина Поповцева
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Рассказовская межрайонная прокуратура проверила, насколько безопасно оборудование в детсадах, школах, на спортивных площадках и стадионах, а также в детских игровых зонах.

Установлено, что карусель детской игровой площадки по улице Маяковского неисправна - на местах для сидения отсутствуют доски. На игровой площадке по улице Куйбышева ограждение горки не закреплено, неисправна карусель, беседка-лавочка неустойчива и находится в аварийном состоянии.

На спортивной площадке по улице Маяковского на горке обнаружены трещины и надлом, сломано и деформировано баскетбольное кольцо. На игровых площадках по улице Пушкина у качелей не зафиксирована спинка, сломана карусель, горка изношена, ее перила расщеплены.

При этом спортивно-игровое оборудование располагается на муниципальной земле. Однако должностные лица городской администрации не занимаются своевременным выявлением поломок и содержанием оборудования в безопасном состоянии. А это - угроза для жизни и здоровья детей.

- По результатам проверки в орган местного самоуправления прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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