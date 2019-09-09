Современный браузер, который платит пользователям 500 рублей в месяц и занимается благотворительностью

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-09T12:42:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Доходы от рекламы мы делим с пользователями

Разделение с пользователями денег с контекстной рекламы - это главное отличие Мандарина. В Интернете есть крупные бренды (Opera, Chrome, Mozilla), которые сосредоточили на себе рынок данных и рекламы. Их возможности похожи. А вот выгоду для самого пользователя найти сложно. Есть специальные расширения и сервисы для заработка в сети, но дальше всех пошел Браузер Мандарин. Он предлагает деньги просто за использование своего продукта.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU