Современный браузер, который платит пользователям 500 рублей в месяц и занимается благотворительностью
Браузер Мандарин: на чем зарабатывает, и почему делиться выгодно
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Доходы от рекламы мы делим с пользователями
Разделение с пользователями денег с контекстной рекламы - это главное отличие Мандарина. В Интернете есть крупные бренды (Opera, Chrome, Mozilla), которые сосредоточили на себе рынок данных и рекламы. Их возможности похожи. А вот выгоду для самого пользователя найти сложно. Есть специальные расширения и сервисы для заработка в сети, но дальше всех пошел Браузер Мандарин. Он предлагает деньги просто за использование своего продукта.
ИСТОЧНИК KP.RU