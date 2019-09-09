2019-09-09T13:01:20+03:00
Общество

В тамбовской библиотеке появились книги для незрячих

В Центральную библиотеку имени Н.К. Крупской поступили книги, напечатанные шрифтом Брайля
Марина Поповцева
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Фонд библиотеки пополнили 45 книгФонд библиотеки пополнили 45 книгФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В фонде Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской теперь есть книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Среди 45 подобных книг детективы, боевики, любовные романы.

В числе произведений можно найти книгу «Вам и не снилось» Галины Щербаковой, по которой был снят одноименный фильм. В коллекции – бестселлеры Даниэлы Стил, «Над кукушкиным гнездом» Кена Кизи, роман Стивена Кинга, философская проза Пауло Коэльо, богословские произведения Иоанна Златоуста и святителя Николая Сербского.

- Ознакомиться с перечисленными книгами можно в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Н.К. Крупской, расположенной по адресу: ул. Чичканова, 89, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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