Тамбовчанин обманом выманил у знакомого телефон
Парень взял гаджет, чтобы сделать звонок, и не вернул его
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В Тамбове молодой человек обратился к знакомому с просьбой позвонить с его телефона. Владелец без сомнений отдал смартфон. Злоумышленник отошел, чтобы поговорить, и не вернулся. Хозяин гаджета обратился в полицию.
Полицейские задержали 19-летнего тамбовчанина, который сознался в мошенничестве. Телефон изъят и будет возвращен законному владельцу.
- В настоящее время в отношении молодого человека ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU