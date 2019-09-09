В Тамбовской области микроавтобус наехал на ребенка
Водитель не поставил машину на ручник
Автобус покатился сам по себеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Моршанске 26-летний водитель автомобиля «Peugeot Boxer» остановился заправиться на АЗС и забыл поставить микроавтобус на ручник. Машина покатилась и наехала на 12-летнего мальчика, который подкачивал колесо неподалеку.
- В результате ДТП пешеход получил ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU