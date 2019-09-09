В Тамбовской области микроавтобус наехал на ребенка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-09T11:31:20+03:00

Автобус покатился сам по себе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Моршанске 26-летний водитель автомобиля «Peugeot Boxer» остановился заправиться на АЗС и забыл поставить микроавтобус на ручник. Машина покатилась и наехала на 12-летнего мальчика, который подкачивал колесо неподалеку.

- В результате ДТП пешеход получил ранения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU