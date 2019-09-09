Мотоциклист погиб в аварии в Тамбовской области
Мужчина съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП
По неизвестной причине мотоциклист не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Гавриловском районе на грунтовке неподалеку от трассы «Тамбов-Пенза» 24-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5» не справился с управлением и выехал в кювет, где врезался в опору ЛЭП.
- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU