Мотоциклист погиб в аварии в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-09T10:29:48+03:00

По неизвестной причине мотоциклист не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мужчина съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП

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В Гавриловском районе на грунтовке неподалеку от трассы «Тамбов-Пенза» 24-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер 5» не справился с управлением и выехал в кювет, где врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU