В Тамбовской области в аварии пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-09T09:34:41+03:00

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В поселке Дмитриевка Никифоровского района 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не справился с управлением и выехал на обочину. Там «десятка» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль «ВАЗ-2107».

- В результате ДТП пассажирки автомобиля «ВАЗ-2107», женщина 1979 года рождения и 11-летняя девочка, получили телесные повреждения. На месте происшествия пострадавшим была оказана медицинская помощь, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU