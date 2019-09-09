В Тамбовской области в аварии пострадала 11-летняя девочка
Медики оказали ей помощь на месте
В ДТП пострадали двоеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В поселке Дмитриевка Никифоровского района 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» не справился с управлением и выехал на обочину. Там «десятка» врезалась в припаркованный на обочине автомобиль «ВАЗ-2107».
- В результате ДТП пассажирки автомобиля «ВАЗ-2107», женщина 1979 года рождения и 11-летняя девочка, получили телесные повреждения. На месте происшествия пострадавшим была оказана медицинская помощь, - сообщают в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU