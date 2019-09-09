В котовском музее открылась выставка Игоря Петрова

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-09T12:00:35+03:00

На выставку собрались школьники и почитатели творчества художника

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В музее города Котовска открылась выставка местного художника Игоря Петрова. В экспозиции представлены пейзажи живописца, в том числе, с морской тематикой.

На встречу с художником пришли ученики детской школы искусств. Игорь Петров поделился с юными зрителями секретами профессионального мастерства.

- Созданием картин художник Игорь Петров занимается уже более 60 лет. Его произведения выставлялись в Воронеже, Тамбове, Москве. На выставке в родном городе художника представлены 72 картины, - рассказали в администрации города Котовска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU