В котовском музее открылась выставка Игоря Петрова
В экспозиции представлены 72 картины живописца
На выставку собрались школьники и почитатели творчества художника
Изменить размер текста:
В музее города Котовска открылась выставка местного художника Игоря Петрова. В экспозиции представлены пейзажи живописца, в том числе, с морской тематикой.
На встречу с художником пришли ученики детской школы искусств. Игорь Петров поделился с юными зрителями секретами профессионального мастерства.
- Созданием картин художник Игорь Петров занимается уже более 60 лет. Его произведения выставлялись в Воронеже, Тамбове, Москве. На выставке в родном городе художника представлены 72 картины, - рассказали в администрации города Котовска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU