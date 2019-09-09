Тамбовчанин получил 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-09T11:02:46+03:00

Мужчина задолжал детям более 260 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Житель Тамбова отказывался содержать двоих детей. Исполнительное производство о взыскании с него алиментов находилось в Ленинском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области. Общая задолженность мужчины составила более 260 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника протокол об административном правонарушении и направил его мировому судье. Тот назначил неплательщику наказание в виде 120 часов обязательных работ.

- После мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU