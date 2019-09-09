Тамбовчанин получил 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов
Мужчина задолжал детям более 260 тысяч рублей
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Житель Тамбова отказывался содержать двоих детей. Исполнительное производство о взыскании с него алиментов находилось в Ленинском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области. Общая задолженность мужчины составила более 260 тысяч рублей.
Судебный пристав-исполнитель составил в отношении должника протокол об административном правонарушении и направил его мировому судье. Тот назначил неплательщику наказание в виде 120 часов обязательных работ.
- После мужчина явился в отдел судебных приставов и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU