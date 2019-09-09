Тамбовские медики учат жителей скандинавской ходьбе
Специалисты Рассказовской районной больницы провели мастер-класс для жителей города по скандинавской ходьбе. Занятие было организовано на вновь открытой спортивной площадке.
Инструктор- методист ЛФК Надежда Исанбаева дала советы, как правильно дышать во время ходьбы, как дозировать время. Она продемонстрировала технику ходьбы и рассказала о ее пользе.
Старшая медицинская сестра ЛДС Ирина Дорохина рассказала, как подобрать палки под свой рост и тип телосложения.
- В заключение встречи заместитель главного врача Рассказовской ЦРБ Надежда Перегудова пригласила всех желающих посетить занятия по скандинавской ходьбе, которые проводят в лечебном учреждении инструкторы-методисты ЛФК, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU