2019-09-09T10:00:19+03:00
Общество

Тамбовские медики учат жителей скандинавской ходьбе

На спортплощадке в Рассказово прошел мастер-класс
Марина Поповцева
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Скандинавская ходьба полезна и приятна, если все делать правильноСкандинавская ходьба полезна и приятна, если все делать правильно
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Специалисты Рассказовской районной больницы провели мастер-класс для жителей города по скандинавской ходьбе. Занятие было организовано на вновь открытой спортивной площадке.

Инструктор- методист ЛФК Надежда Исанбаева дала советы, как правильно дышать во время ходьбы, как дозировать время. Она продемонстрировала технику ходьбы и рассказала о ее пользе.

Старшая медицинская сестра ЛДС Ирина Дорохина рассказала, как подобрать палки под свой рост и тип телосложения.

- В заключение встречи заместитель главного врача Рассказовской ЦРБ Надежда Перегудова пригласила всех желающих посетить занятия по скандинавской ходьбе, которые проводят в лечебном учреждении инструкторы-методисты ЛФК, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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