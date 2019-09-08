В четырех районах Тамбовской области открылись избирательные участки

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-08T12:11:00+03:00

В Единый день голосования выбирают трех глав сельсоветов и депутатов поселкого Совета народных депутатов

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Восемь избирательных участков в Тамбовской области открылись 8 сентября. В четырех районах в это воскресенье проходят выборы в органы местного самоуправления.

Участковые избирательные комиссии приступили к своей работе в 8 часов утра. Голосование на участках будет проходить до 20 часов. Для того, чтобы проголосовать избирателю необходимо иметь при себе паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Напомним, сегодня выбирают глав Прибыткинского сельсовета Бондарского района, Кочетовского сельсовета Петровского района и Перкинского сельсовета Сосновского района, кроме того проходит голосование за депутатов Мучкапского поселкового Совета народных депутатов шестого созыва.

ИСТОЧНИК KP.RU