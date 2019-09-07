45 тамбовских школьников и студентов получат именные стипендии
Все ребята добились успехов в учебе, спорте, науке и искусстве
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В Тамбове прошла торжественная церемония награждения лучших тамбовских школьников именными стипендиями и единовременными премиями.
- В этом году конкурсная комиссия рассмотрела более 100 портфолио. После тщательного отбора, в почетном списке значатся 45 имен. Все ребята – отличники учебы, добились высоких результатов в самых разных направлениях науки, искусства, спорта, в общественной деятельности, - рассказали в администрации города Тамбова.
Единовременную премию имени В.Н. Коваля получили ребята из Центра дополнительного образования детей, детских спортшкол, детского технопарка «Кванториум-Тамбов».
ИСТОЧНИК KP.RU