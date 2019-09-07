2019-09-07T15:10:05+03:00
Общество

Тамбовчанин задолжал по алиментам почти 500 тысяч рублей

Выплатить долг заставил запрет на распоряжение недвижимостью
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тамбова задолжал по алиментам более 470 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании этой суммы находилось на принудительном исполнении в Ленинском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области.

Чтобы образумить злостного алиментщика, судебному приставу пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости должника (ему принадлежит часть дома и гараж).

- В результате применения меры принудительного исполнения гражданин оплатил задолженность по алиментам в полном объеме, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24