В Троицком Росляе заложено основание нового храма

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-07T13:57:57+03:00

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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест в основание нового храма в селе Троицкий Росляй Токаревского района. На богослужение собрались жители и руководство села.

Как сообщили в Тамбовской митрополии, прежде в селе была деревянная церковь, построенная в 1873 году на средства прихожан. Приход действовал с 1824 года.

Фото Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU