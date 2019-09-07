2019-09-07T13:57:57+03:00
Общество

В Троицком Росляе заложено основание нового храма

Памятный крест освятил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
Марина Поповцева
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В Троицком Росляе появится новый храмВ Троицком Росляе появится новый храм
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест в основание нового храма в селе Троицкий Росляй Токаревского района. На богослужение собрались жители и руководство села.

Как сообщили в Тамбовской митрополии, прежде в селе была деревянная церковь, построенная в 1873 году на средства прихожан. Приход действовал с 1824 года.

Фото Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU

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