В Тамбове завершилась реконструкция фонтана в сквере «Речном»

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-07T09:00:57+03:00

В "Речном" сквере теперь есть и рыбки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове завершается реконструкция фонтана в сквере «Речной» по адресу Гастелло, 11. В 2018 году сквер был благоустроен: дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены светильники и скамейки, посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон.

Теперь обновление коснулось главного объекта сквера – фонтана. Выполнена реконструкция чаши, которая была облицована керамическим гранитом. Привычные тамбовчанам колонны заменили рыбки.

- Особенность этого фонтана в том, что он сделан вручную, является авторским и единственным таким в России, - сообщили в администрации города Тамбова.

Объемные рыбки выполнены из нержавейки. Автором работы стал Геннадий Лобанов.

ИСТОЧНИК KP.RU