В Тамбове завершилась реконструкция фонтана в сквере «Речном»
В Тамбове завершается реконструкция фонтана в сквере «Речной» по адресу Гастелло, 11. В 2018 году сквер был благоустроен: дорожки выложены тротуарной плиткой, установлены светильники и скамейки, посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон.
Теперь обновление коснулось главного объекта сквера – фонтана. Выполнена реконструкция чаши, которая была облицована керамическим гранитом. Привычные тамбовчанам колонны заменили рыбки.
- Особенность этого фонтана в том, что он сделан вручную, является авторским и единственным таким в России, - сообщили в администрации города Тамбова.
Объемные рыбки выполнены из нержавейки. Автором работы стал Геннадий Лобанов.
ИСТОЧНИК KP.RU