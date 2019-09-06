В Мичуринске откроют Центр здоровья

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-06T18:08:50+03:00

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14 сентября в рамках XIV Всероссийской выставки «День садовода» в Мичуринске пройдет открытие Центра здоровья и спорта. Новое учреждение появится на базе бассейна «На волне». Здесь будет работать консультационно-диагностический центр «Здоровье и спортивное питание».

- Консультационно-диагностический центр - это современная функциональная лаборатория, которая направлена на раннее выявление метаболических заболеваний, а также факторов риска, профилактику нарушений обмена веществ, популяризацию системы правильного питания и здорового образа жизни, - сообщают в администрации города Мичуринска.

В новом центре можно проконсультироваться с диетологом, обследоваться на современном оборудовании и произвести диагностику обменных процессов. Все это поможет разработать индивидуальный рацион питания.

ИСТОЧНИК KP.RU