2019-09-06T16:59:24+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области не смог нажиться на краденых телефонах

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В поселке Первомайский из автомобиля «Лада Гранта» местного жителя похитили два мобильных телефона. Владелец забыл запереть авто, его ущерб составил около 9 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские разыскали на рынке людей, которым воришка предлагал приобрести мобильники. Через них удалось выйти на 60-летнего местного жителя. Мужчину задержали. Он сразу признался в преступлении.

Испытывая финансовые трудности, житель поселка заметил открытый автомобиль и похитил из салона найденные там телефоны. На местном рынке продать добычу не удалось, так как никто не решился купить их с рук и без документов.

В итоге мужчине пришлось разбить и выбросить аппараты из опасений быть пойманным. Впрочем, это ему не помогло. Против мужчины возбуждено уголовное дело. К настоящему моменту оно передано в прокуратуру.

- Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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