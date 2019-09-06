В Тамбове выбрали лучшего таксиста
В Тамбове прошел профессиональный конкурс среди таксистов. В нем принято участие 18 человек. Водители продемонстрировали свое знание правил дорожного движения, а затем показали, как умеют применять свои знания на практике.
Строгое жюри оценивало, как участники проходят змейку, заезжают в гараж задним ходом, демонстрируют плавность хода со стаканом воды на капоте.
- В итоге лучшим стал Иван Костюченко. Прошлогодний победитель Юрий Бочаров на этот раз занял вторую ступень почетного пьедестала. На третьем месте - Алексей Бычков. Победители получили награды и денежные премии, - рассказали в администрации Тамбовской области.
В октябре в Тамбове пройдут профессиональные соревнования среди водителей автобусов и грузовых автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU