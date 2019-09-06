2019-09-06T16:30:31+03:00
Общество

В Тамбове выбрали лучшего таксиста

Жюри оценивало знание теории и практические навыки
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове прошел профессиональный конкурс среди таксистов. В нем принято участие 18 человек. Водители продемонстрировали свое знание правил дорожного движения, а затем показали, как умеют применять свои знания на практике.

Строгое жюри оценивало, как участники проходят змейку, заезжают в гараж задним ходом, демонстрируют плавность хода со стаканом воды на капоте.

- В итоге лучшим стал Иван Костюченко. Прошлогодний победитель Юрий Бочаров на этот раз занял вторую ступень почетного пьедестала. На третьем месте - Алексей Бычков. Победители получили награды и денежные премии, - рассказали в администрации Тамбовской области.

В октябре в Тамбове пройдут профессиональные соревнования среди водителей автобусов и грузовых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове закроют проезд под железнодорожным мостом
Житель Тамбовской области не смог нажиться на краденых телефонах
У пожилого тамбовчанина на Набережной украли кошелек
Тамбовский дом культуры приглашает на встречу
В Тамбовской области пенсионерка зарезала мужа за пьянство
На территории Тамбовской области образуются несанкционированные свалки
Житель Тамбовской области похищал аккумуляторы из легковушек
В Тамбовской области собирают помощь семье Глазковых
Жителю Тамбовской области дали 2 года условно за «клубничку»
Двое жителей Тамбовской области украли из магазина алкоголь и закуску
В Тамбове закроют движение по улице Рахманинова
Мошенники выманили у тамбовчан 70 тысяч рублей
Житель Тамбовской области лишился «Газели» за долги
В Тамбовской области «Дэу» «догнала» «Тойоту»
В Тамбове изменилось расписание движения автобусов
В Тамбовской области построят 30 комплексов для сдачи норм ГТО
В Тамбовской области молодой человек пытался откупиться от полицейского
На Фестивале Мичуринского яблока гостям предложат необычные блюда
Руководитель компании недоплатил государству более 15 млн рублей налогов
Тамбовский свинокомплекс снизил уровень загрязнения воздуха
Тамбовчанин похитил из торгового центра продукты почти на 7 тысяч рублей
Улица Селезневская в Тамбове будет перекрыта до конца сентября
Житель Тамбовской области пошел на грабеж ради бутылки
В Тамбове будут мирить разводящиеся пары
В Тамбовской области через интернет продавались паспорта
Тамбовчанин выращивал на участке марихуану
В Тамбовской области работникам сельхозкооператива задерживали зарплату