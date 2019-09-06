У пожилого тамбовчанина на Набережной украли кошелек

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-06T16:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Прогуливаясь по тамбовской Набережной, 86-летний тамбовчанин обнаружил, что у него пропал кошелек с 5-ю тысячами рублей. Мужчина сообщил об этом сотруднику ППС, который нес службу поблизости. Тот передал сообщение в дежурную часть.

Полицейские задержали 20-летнюю девушку. Она созналась в краже, на которую ее толкнуло бедственное финансовое положение.

- Стражи порядка изъяли похищенный кошелек и вернули пенсионеру денежные средства в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в тамбовском УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU