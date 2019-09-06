Тамбовский дом культуры приглашает на встречу
Каждый желающий может познакомиться с работой объединений клуба
Изменить размер текста:
8 сентября Дом культуры «Знамя труда» приглашает на творческую встречу с руководителями и участниками своих любительских коллективов.
- В программе встречи консультации для желающих посещать клубные объединения, мастер-классы от умельцев клуба «Тамбовская вышивка», а также концерт «Будем знакомы!», - рассказали в городской администрации.
Начало встречи в 15.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU