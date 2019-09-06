2019-09-06T15:34:34+03:00
Звезды

Тамбовский дом культуры приглашает на встречу

Каждый желающий может познакомиться с работой объединений клуба
Марина Поповцева
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8 сентября Дом культуры «Знамя труда» приглашает на творческую встречу с руководителями и участниками своих любительских коллективов.

- В программе встречи консультации для желающих посещать клубные объединения, мастер-классы от умельцев клуба «Тамбовская вышивка», а также концерт «Будем знакомы!», - рассказали в городской администрации.

Начало встречи в 15.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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