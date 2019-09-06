2019-09-06T15:03:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пенсионерка зарезала мужа за пьянство

Женщина отправится в колонию на 9 лет
Марина Поповцева
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Женщина ударила мужа ножом и отправилась спатьЖенщина ударила мужа ножом и отправилась спатьФото: СУ СК России по Тамбовской области
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Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточные доказательства, чтобы суд вынес приговор 65-летней женщине. Ее признали виновной в убийстве гражданского супруга.

Вместе пара прожила 20 лет. При этом ссоры в семье происходили регулярно – как правило, из-за пьянства мужчины. Вот и на этот раз пенсионерка поссорилась со своим 61-летним гражданским супругом и схватилась за нож. Женщина нанесла сожителю несколько ударов, потом спокойно отправилась спать.

- Утром следующего дня, обнаружив мужчину мертвым, она сообщила о случившемся родственникам. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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