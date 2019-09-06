На территории Тамбовской области образуются несанкционированные свалки

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-06T14:30:17+03:00

Прокуратура обнаружила нарушения закона об отходах в Ржаксинском районе

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Прокуратура Ржаксинского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления на территории района.

По закону организовать накопление и транспортировку твердых коммунальных отходов должны сами сельские поселения Тамбовской области. Правилами по благоустройству территории Гавриловского сельсовета запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. Причем следить за порядком на улицах, площадях, газонах и зеленых зонах должна администрация сельсовета.

Однако проверка выявила несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов и мусора в 400 метрах от дома № 1 по улице Молодежная.

- По результатам проверки прокурором главе администрации сельсовета внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU