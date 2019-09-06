Житель Тамбовской области похищал аккумуляторы из легковушек

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-06T14:00:16+03:00

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Двое жителей Мордово пришли в полицию с сообщениями о краже. Из их автомобилей ночью пропали аккумуляторы. Полицейские заподозрили в краже 17-летнего подростка. Он уже привлекался за кражу и был поставлен на учет в органах внутренних дел.

Юношу допросили в присутствии родителей, он признался в том, что ночью вытащил из двух припаркованных во дворе машин аккумуляторы. Добычу парень спрятал, чтобы после продать или сдать в металлолом.

- Сотрудники полиции обнаружили место, где были спрятаны аккумуляторы, изъяли их и направили на товароведческую экспертизу для оценки. После экспертизы похищенные предметы будут возвращены законным владельцам, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Молодому человеку грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU