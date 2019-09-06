2019-09-06T13:30:51+03:00
Общество

В Тамбовской области собирают помощь семье Глазковых

После пожара женщины с детьми лишились жилья
Марина Поповцева
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Семье не хватает самых простых вещейСемье не хватает самых простых вещей
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Дом Глазковых в Моршанске сгорел прошедшим летом. Дети чудом спаслись из объятого огнем здания, но имущество сгорело. Семье приходится ютиться в тесной и лишенной удобств летней кухне. Дому требуется ремонт.

Помочь со стройматериалами обещали спонсоры, однако Глазковым не хватает самых простых насущных вещей продуктов, одежды, лекарств, предметов личной гигиены.

- Гуманитарную помощь для семьи принимают по адресу ул. Лотикова, 85, помещение 40. А также в самом доме Глазковых по улице Комарова, 72 А1 в Моршанске, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото регионального отделения партии «Единая Россия»

ИСТОЧНИК KP.RU

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