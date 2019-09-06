2019-09-06T13:00:33+03:00
Происшествия

Жителю Тамбовской области дали 2 года условно за «клубничку»

Мужчина выложил в интернет интимные фото бывшей возлюбленной
Марина Поповцева
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Уваровский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни женщины и в незаконном распространении порнографических материалов в интернете.

Государственное обвинение доказало, что подсудимый имел с потерпевшей романтические отношения. Мужчина фотографировал свою возлюбленную, в том числе, и обнаженной, правда, с ее согласия. Позже пара рассталась, и мужчина решил отомстить бывшей. План созрел быстро – молодой человек выложил в соцсеть на всеобщее обозрение ее интимные фото.

Потерпевшая на строгом наказании бывшего возлюбленного не настаивала. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

- Также осужденному назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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