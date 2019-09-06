2019-09-06T12:30:41+03:00
Происшествия

Двое жителей Тамбовской области украли из магазина алкоголь и закуску

Мужчин задержали благодаря записи камер видеонаблюдения
Марина Поповцева
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В полицию поступило сообщение о краже в магазине поселка Мучкапский. Двое мужчин похитили продукты и алкоголь. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили приметы подозреваемых. Под подозрением оказались двое местных жителей 34 и 29 лет. Мужчины сговорились, вошли в магазин и взяли с прилавка спиртное и закуску.

- При задержании и опросе оба дали признательные показания. Задержанные воришки состоят на учете в полиции за совершение подобных хищений. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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