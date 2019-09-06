В Тамбовской области «Дэу» «догнала» «Тойоту»

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-06T10:30:24+03:00

Водитель "Дэу" не рассчитал дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На 27-м километре трассы «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе 34-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль «Toyota Land Cruiser». В аварии пострадал 31-летний пассажир «Тойоты».

- Пострадавшему на месте происшествия была оказана медицинская помощь, - сообщают в областном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU