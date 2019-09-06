В Тамбовской области «Дэу» «догнала» «Тойоту»
В ДТП пострадал пассажир «Тойоты»
Водитель "Дэу" не рассчитал дистанциюФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 27-м километре трассы «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе 34-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» не рассчитал дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль «Toyota Land Cruiser». В аварии пострадал 31-летний пассажир «Тойоты».
- Пострадавшему на месте происшествия была оказана медицинская помощь, - сообщают в областном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU