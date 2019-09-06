Житель Тамбовской области лишился «Газели» за долги

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-06T11:04:23+03:00

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Судебные приставы арестовали «Газель», принадлежащую жителю Мордовского района, за долги по кредитам. Исполнительное производство о взыскании задолженности с мужчины находилось на исполнении в Мордовском районном отделе судебных приставов УФССП по Тамбовской области. Сумма долга составляла 600 тысяч рублей.

Должник не погашал кредит в добровольном порядке, не являлся по повесткам. В итоге судебным приставам пришлось изъять у мужчины его автомобиль в счет долга. Однако и это не заставило его вернуть банку деньги.

- После того, как автотранспортное средство было принудительно реализовано, задолженность по исполнительному производству погашена в полном объеме, - сообщают в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU