В Тамбове изменилось расписание движения автобусов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-06T09:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С сентября в Тамбове изменилось расписание движение автобусов. Так как световой день стал короче, сокращены вечерние рейсы сезонных маршрутов № 108 «Магистральная – Чистые пруды» и № 14Д "Рылеева - с/о "Дубки".

- На маршруте № 108 время отправления последнего рейса от остановочного пункта «Магистральная» - 18.40, а от остановочного пункта «Чистые пруды» - 19.20. Новое ежедневное расписание движения автобусов по маршруту №14Д: от остановки общественного транспорта «Рылеева»: 6.05, 8.05, 12.39, 16.39; от остановочного пункта «с/о Дубки»: 7.00, 9.00, 13.34, 17.34, - сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с началом учебного года в будние дни возобновляется движение автобусов по маршруту № 51-м «Сенько - МЖК». Расписание движения останется прежним.

ИСТОЧНИК KP.RU