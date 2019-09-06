В Тамбовской области построят 30 комплексов для сдачи норм ГТО

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-06T09:00:39+03:00

На площадках предусмотрены все снаряды для подготовки к сдаче нормативов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В 2019 году в Тамбовской области планируется построить 10 специальных площадок. На них тамбовчане смогут самостоятельно готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО. В настоящее время укладывается основание под установку тренажеров на площадках в Тамбове, Котовске, Рассказово и Тамбовском районе. Следующий этап - монтаж спортивного оборудования.

- До конца 2019 года аналогичные площадки появятся еще в 6 городах и районах области. Это Мичуринск и Мичуринский район, Кирсанов, Моршанск и Моршанский район, Уварово, - сообщили в администрации Тамбовской области.

На площадках будут размещены турники разных уровней и высоты, скамьи для пресса и наклона, зоны для прыжков в длину и подъема гири, а также тренажеры. Стоимость каждой площадки составляет 3-3,5 млн рублей. Всего из федерального бюджета на строительство выделено более 28,6 млн рублей.

К 2024 году планируется установить 30 комплектов подобного оборудования во всех муниципальных образованиях области. На эти цели федеральный бюджет выделяет 90 млн рублей.

В Тамбовской области за 5 лет на официальном интернет-портале комплекса ГТО зарегистрировались более 92,5 тысячи тамбовчан от 6 лет. Почти 46 тысяч человек приступили к выполнению испытаний, более 18 тысяч получили знаки отличия комплекса ГТО. Регион вошел в топ-30 лучших регионов страны по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU