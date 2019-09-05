2019-09-05T17:31:38+03:00
Общество

На Фестивале Мичуринского яблока гостям предложат необычные блюда

Главным секретным ингредиентом угощений станут яблоки
Марина Поповцева
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13 и 14 сентября в Мичуринске пройдет Фестиваль Мичуринского яблока. На сей раз гостей планируют удивить необычным меню. На гастрономической площадке "Мичуринск угощает" предприниматели предложат отведать блюда с "секретным" ингредиентом. Это, разумеется, мичуринское яблоко.

Среди угощений поросенок на вертеле, плов в тандыре, баранина с яблоками, окорок по-мичурински. Время работы фестиваля с 10.00 до 15.00. Гастрономические площадки будут расположены на площади им И.В. Мичурина.

- Яблочный фестиваль пройдет в Мичуринске уже в шестой раз. По версии ТурСтата, в 2019 году он стал одним из самых ожидаемых событий осени, - рассказали в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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