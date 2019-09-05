Тамбовский свинокомплекс снизил уровень загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-05T16:30:16+03:00

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Жители Дмитриевки и Озерков в Никифоровском районе не раз жаловались местным властям на запахи, которые распространял работающий поблизости свиноводческий комплекс. Предприятие пошло навстречу и приняло меры по устранению неприятного запаха путем использования новых очистных технологий.

Теперь на комплексе производится сепарация отходов на твердые и жидкие. Жидкая фракция вносится в глубокие слои почвы, твердая запахивается в почву без складирования на полях.

- Также на свиноводческих комплексах разработали и внедрили технологию применения бактерий для обеззараживания навоза и уменьшения неприятных запахов. Уровень возможного загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами теперь контролируется специальной системой, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU