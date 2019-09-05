Тамбовский свинокомплекс снизил уровень загрязнения воздуха
Жители Дмитриевки и Озерков в Никифоровском районе не раз жаловались местным властям на запахи, которые распространял работающий поблизости свиноводческий комплекс. Предприятие пошло навстречу и приняло меры по устранению неприятного запаха путем использования новых очистных технологий.
Теперь на комплексе производится сепарация отходов на твердые и жидкие. Жидкая фракция вносится в глубокие слои почвы, твердая запахивается в почву без складирования на полях.
- Также на свиноводческих комплексах разработали и внедрили технологию применения бактерий для обеззараживания навоза и уменьшения неприятных запахов. Уровень возможного загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами теперь контролируется специальной системой, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU