2019-09-05T16:00:51+03:00
Происшествия

Тамбовчанин похитил из торгового центра продукты почти на 7 тысяч рублей

Похищенное изъято, мужчине грозит реальный срок
Марина Поповцева
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В дежурную часть города Тамбова поступило сообщение о краже из магазина. Как выяснилось, 23-летний тамбовчанин похитил с прилавка продукты на сумму 6800 рублей. Молодого человека задержали, он не стал отрицать вину. Похищенное было изъято. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража».

- Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2-х лет, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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