2019-09-05T14:02:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области через интернет продавались паспорта

Прокуратура потребовала закрыть подобные сайты
Марина Поповцева
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Прокуратура Мордовского района проверила соблюдение требований миграционного законодательства при приеме в гражданство Российской Федерации с использованием Интернета.

Проверка выявила, что на одном из сайтов любой желающий может прочитать о способах приобретения гражданства РФ, российский и зарубежных паспортов. На сайте были указаны расценки на услуги и сроки выполнения работ. Распространение такой информации незаконно, следовательно, доступ подобным сайтам должен быть закрыт.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - сообщают в областной прокуратуре. - Всего прокурором в суд было направлено 10 аналогичных административных исков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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