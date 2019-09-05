В Тамбовской области через интернет продавались паспорта
Прокуратура Мордовского района проверила соблюдение требований миграционного законодательства при приеме в гражданство Российской Федерации с использованием Интернета.
Проверка выявила, что на одном из сайтов любой желающий может прочитать о способах приобретения гражданства РФ, российский и зарубежных паспортов. На сайте были указаны расценки на услуги и сроки выполнения работ. Распространение такой информации незаконно, следовательно, доступ подобным сайтам должен быть закрыт.
- В целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на указанном сайте, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - сообщают в областной прокуратуре. - Всего прокурором в суд было направлено 10 аналогичных административных исков.
ИСТОЧНИК KP.RU