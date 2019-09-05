В Тамбовской области работникам сельхозкооператива задерживали зарплату

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-05T13:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ржаксинского района проверила соблюдение законодательства об оплате труда в сельсхозкооперативе.

По коллективному договору СХПК работодатель должен платить аванс и зарплату дважды в месяц. Однако проверка показала, что в установленный срок работники деньги не получили. К примеру, аванс за июль 74 работника увидели только 14 августа, а зарплату за этот месяц заплатили 73 работникам на 10 дней позже, чем положено.

Кроме того, по приказу председателя кооператива оплату труда работникам рассчитывают с 1 мая прошлого года из минимальной заработной платы 11163 рубля. До сих пор сумма не менялась, хотя «минималка» увеличилась с 1 января 2019 года.

- По результатам проверки прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU