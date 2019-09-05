2019-09-05T12:02:03+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в аварии пострадали пятеро

Все пострадавшие отправлены в больницу
Марина Поповцева
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В ДТП пострадали двое водителей и их пассажирыВ ДТП пострадали двое водителей и их пассажирыФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Уварово 29-летний водитель автомобиля «Kia Rio» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-217030».

По информации УМВД по Тамбовской области, в аварии пострадали водители автомобилей, находившиеся в автомобиле «ВАЗ-217030» двое мужчин и пассажирка автомобиля «Kia Rio». Пострадавших отправили в Уваровскую районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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