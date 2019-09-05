В Тамбове иномарка сбила женщину
ДТП произошло на пешеходном переходе
Травмированную женщину отправили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 52-летний водитель автомобиля «Hyundai Tucson» наехал на 54-летнюю женщину. Тамбовчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU