2019-09-05T11:02:03+03:00
Происшествия

В Тамбове иномарка сбила женщину

ДТП произошло на пешеходном переходе
Марина Поповцева
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Травмированную женщину отправили в больницуТравмированную женщину отправили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 52-летний водитель автомобиля «Hyundai Tucson» наехал на 54-летнюю женщину. Тамбовчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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