Житель Тамбовского района лишился велосипеда

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-05T12:31:05+03:00

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У жителя села Покрово-Пригородного был украден велосипед. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний тамбовчанин, который воспользовался тем, что транспортное средство было оставлено без присмотра.

- Похищенный велосипед возвращен владельцу. Сам подозреваемый ранее уже состоял на учете в полиции и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей или до 2-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU