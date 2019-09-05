Жители Тамбовской области будут обеспечены водой

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-05T11:31:03+03:00

Установка нового оборудования начнется в ближайшее время

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На станции Песковатка Кочетовского сельсовета в Петровском районе доставили новую водонапорную башню. Местные жители неоднократно жаловались на необходимость замены старой конструкции, которая работала с перебоями.

Силами местного бюджета устранить эту проблему было невозможно. Тогда к решению вопроса подключились областные власти.

- Были выделены средства, около 300 тысяч рублей, на покупку новой водонапорной башни. Установка оборудования начнется в ближайшие дни, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU