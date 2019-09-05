2019-09-05T10:30:53+03:00
Общество

В Тамбове и Котовске отремонтировали коррекционные школы

Новое оборудование и мебель поступят в течение сентября
Марина Поповцева
Поделиться:
Новое оборудование и мебель поможет ребятам чувствовать себя комфортноНовое оборудование и мебель поможет ребятам чувствовать себя комфортно
Изменить размер текста:

К новому учебному году в Котовской школе-интернате для учеников с ограниченными возможностями здоровья и Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Тамбова проведены ремонтные работы. Всего на ремонт из областного бюджета было выделено более 10 млн рублей.

- В коррекционных образовательных учреждениях выполнен комплекс ремонтных работ, включающих работы по качественному покрытию стен и пола современными материалами, смонтированы подвесные потолки, позволяющие организовать комфортное освещение кабинетов, произведены работы по обновлению системы отопления, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

В настоящее время помещения полностью готовы к установке мебели и специализированного оборудования, которые поступят в школы в течение сентября.

Обновление материально-технической базы двух коррекционных школ области позволит создать условия для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их включения в детское сообщество.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тамбовского района лишился велосипеда
В Тамбовской области в аварии пострадали пятеро
Жители Тамбовской области будут обеспечены водой
В Тамбове иномарка сбила женщину
В Воронежской области будут развивать личностный потенциал детей
Жительница Тамбовской области прописала у себя мигранта
За лето 2019 года в Тамбовской области на воде погибло 12 человек
Волонтеры Тамбовской области соберутся на «Подоскляй-2019»
В Тамбовской области мужчина угнал и разбил чужую машину
В Тамбове начат прием заявок на участие в Покровской ярмарке
Тамбовчанка оставила знакомого без связи
В Тамбове открылась спортивная площадка
Житель Тамбовской области спрятался от возмездия в подвале
В Тамбовскую областную детскую библиотеку поступило около 1500 новых книг
В Тамбовской области многодетной матери отказались предоставлять земельный участок
В Тамбовской области из колонии украли 2 центнера сахарной свеклы
Тамбовская область получит новый транспорт
В Тамбове нарушался закон о долевом строительстве жилья
Тамбовчанин попался на воровстве инструмента