В Тамбове и Котовске отремонтировали коррекционные школы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-05T10:30:53+03:00

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К новому учебному году в Котовской школе-интернате для учеников с ограниченными возможностями здоровья и Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Тамбова проведены ремонтные работы. Всего на ремонт из областного бюджета было выделено более 10 млн рублей.

- В коррекционных образовательных учреждениях выполнен комплекс ремонтных работ, включающих работы по качественному покрытию стен и пола современными материалами, смонтированы подвесные потолки, позволяющие организовать комфортное освещение кабинетов, произведены работы по обновлению системы отопления, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

В настоящее время помещения полностью готовы к установке мебели и специализированного оборудования, которые поступят в школы в течение сентября.

Обновление материально-технической базы двух коррекционных школ области позволит создать условия для дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их включения в детское сообщество.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU