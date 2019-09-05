2019-09-05T10:01:51+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области прописала у себя мигранта

Теперь женщине грозит до 3-х лет тюрьмы
Марина Поповцева
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Знакомый попросил 30-летнюю жительницу Первомайского района зарегистрировать у себя в доме в поселке Хоботово гражданина из ближнего зарубежья. Сотрудники подразделения по вопросам миграции и участковый выявили, что постановка на учет была фиктивной. Соседи утверждали, что мигрант по месту регистрации никогда не проживал. Следовательно, женщина совершила преступление, предусмотренное статьей 322.3 УК РФ.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, уголовное дело передано в прокуратуру Первомайского района. Женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 3-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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