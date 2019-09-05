2019-09-05T09:33:41+03:00
Общество

За лето 2019 года в Тамбовской области на воде погибло 12 человек

Спасатели продолжают патрулирование водных объектов
Марина Поповцева
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В купальном сезоне 2019 года в Тамбовской области на воде погибло 12 человек. В целом, количество происшествий на воде снизилось на 29 % - с 17 в 2018 году до 15. Не отмечено в области происшествий, связанных с эксплуатацией маломерных судов.

- Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в запрещенных местах и купание в состоянии алкогольного опьянения. Все случаи гибели людей на водоемах произошли в местах, где купание запрещено. Сотрудниками МЧС России в летний период проведено более 300 патрулирований по обеспечению безопасности людей на водных объектах, в ходе которых выполнено более тысячи профилактических мероприятий, - рассказали в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Хотя купальный сезон официально завершился 1 сентября, в регионе будет продолжено проведение рейдов и патрулирований водных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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