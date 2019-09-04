2019-09-04T17:59:41+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина угнал и разбил чужую машину

Виновному грозит до 5 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию позвонил житель села Калаис. Он сообщил о том, что его автомобиль пропал. Полицейские выяснили, что машина была припаркована возле дома. Хозяин отлучился на 15 минут, а после не нашел её на прежнем месте.

Как выяснилось, на «семерку» позарился нетрезвый злоумышленник. Проходя мимо, он решил прокатиться и попал в аварию, а после бросил неисправный автомобиль в поле. Задержанный 57-летний местный житель признал вину. -

После автотехнической экспертизы будет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Максимальным наказанием санкция этой статьи предопределяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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