В Тамбове начат прием заявок на участие в Покровской ярмарке

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-04T17:29:30+03:00

На участие в торговле подано уже около 400 заявок

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В Тамбове принимаются заявки от желающих участвовать Покровской ярмарке. Уже сейчас в комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова подано около 400 обращений.

Тамбовчане увидят на ярмарке продукцию Республики Беларусь, Адыгеи, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Астраханской, Вологодской, Ивановской, Кировской областей. Всего зарегистрировалось около 35 регионов.

- Прием заявок на участие будет осуществляться до 27 сентября. Документы можно подать в письменном виде ежедневно в рабочие дни с 08.30 до 17.30 в комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова (ул. Советская,182, кабинет 51) или в электронном виде через раздел «Обратная связь» сайта pokrov.tambov.gov.ru, - сообщают в городской администрации.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU