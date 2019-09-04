В Тамбове начат прием заявок на участие в Покровской ярмарке
В Тамбове принимаются заявки от желающих участвовать Покровской ярмарке. Уже сейчас в комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова подано около 400 обращений.
Тамбовчане увидят на ярмарке продукцию Республики Беларусь, Адыгеи, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Астраханской, Вологодской, Ивановской, Кировской областей. Всего зарегистрировалось около 35 регионов.
- Прием заявок на участие будет осуществляться до 27 сентября. Документы можно подать в письменном виде ежедневно в рабочие дни с 08.30 до 17.30 в комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова (ул. Советская,182, кабинет 51) или в электронном виде через раздел «Обратная связь» сайта pokrov.tambov.gov.ru, - сообщают в городской администрации.
Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU