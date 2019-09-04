Тамбовчанка оставила знакомого без связи

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-04T17:01:32+03:00

У мужчины украли телефон прямо во время застолья

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В полицию Тамбова обратился 36-летний молодой человек. Он заявил о краже сотового телефона. Гаджет пропал после застолья в его собственной квартире. Полицейские допросили подозреваемых и задержали 24-летнюю тамбовчанку. Девушка созналась в краже. Смартфон она продала неизвестному.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности гражданина, купившего краденый телефон. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU