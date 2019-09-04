В Тамбове открылась спортивная площадка

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-04T16:37:15+03:00

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На территории Областной детско-юношеской спортивной школы открылась многофункциональная спортплощадка. Здесь оборудована зона с уличными тренажерами, две площадки для игры в баскетбол со специальным покрытием и мини-трибуна. Сооружение отвечает всем современным требованиям.

- Открытие площадки прошло в форме традиционного массового турнира по стритболу 3х3, в котором приняли участие все желающие. 40 команд из городов и районов области, а также соседних регионов продемонстрировали свои спортивные способности, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU