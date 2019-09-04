Житель Тамбовской области спрятался от возмездия в подвале
Следственный отдел по городу Мичуринску СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 46-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве.
По версии следствия, житель Мичуринска выпивал со своим 31-летним знакомым. Мужчины поспорили и обвиняемый два раза ударил знакомого ножом. Потерпевший скончался, а обвиняемый решил скрыть следы преступления. Он завернул тело в покрывало и положил во дворе, надеясь позже спрятать его в более надежном месте.
- Затем злоумышленник скрылся с места преступления и до задержания сотрудниками полиции прятался в погребе своего дома, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
Доказательства собраны, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU