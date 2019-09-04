В Тамбовской области многодетной матери отказались предоставлять земельный участок

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-04T15:02:51+03:00

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Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению многодетной матери. Семье отказали в предоставлении земельного участка.

Установлено, что многодетная семья обратилась в администрацию Кирсанова с заявлением о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. К тому времени в семье было четверо несовершеннолетних детей, один из которых был под опекой.

Через два года семью сняли с очереди на получение земли, так как старшему ребенку исполнилось 18 лет. При этом ребенка, находящегося под опекой, власти в расчет не брали. Однако по закону снять семью с очереди могли только в том случае, если бы опека была прекращена, а этого не происходило. Следовательно, решение администрации было ошибочным.

- Кирсановской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации города Кирсанова внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о восстановлении нарушенных прав многодетной семьи и предоставлении земельного участка. Представление прокуратуры рассмотрено, земельный участок предоставлен в собственность семье. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU