В Тамбовской области многодетной матери отказались предоставлять земельный участок
Кирсановская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению многодетной матери. Семье отказали в предоставлении земельного участка.
Установлено, что многодетная семья обратилась в администрацию Кирсанова с заявлением о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. К тому времени в семье было четверо несовершеннолетних детей, один из которых был под опекой.
Через два года семью сняли с очереди на получение земли, так как старшему ребенку исполнилось 18 лет. При этом ребенка, находящегося под опекой, власти в расчет не брали. Однако по закону снять семью с очереди могли только в том случае, если бы опека была прекращена, а этого не происходило. Следовательно, решение администрации было ошибочным.
- Кирсановской межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации города Кирсанова внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о восстановлении нарушенных прав многодетной семьи и предоставлении земельного участка. Представление прокуратуры рассмотрено, земельный участок предоставлен в собственность семье. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU